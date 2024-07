La police des Émirats arabes unis aide à sécuriser les Jeux olympiques de Paris 2024

Cette participation à la sécurisation des Jeux olympiques, « le plus grand événement sportif mondial », souligne l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la coopération internationale et son soutien infaillible aux événements de grande envergure, afin d'assurer la sécurité, la sûreté et la stabilité des communautés mondiales. Cette participation s’inscrit de même dans le cadre de la vision des Émirats arabes unis visant à renforcer la paix et la sécurité internationales.



A l’issue d’une formation intensive spécialisée avant leur déploiement à Paris, les membres de l'équipe de police émiratie ont soutenu la police française à sécuriser les stades, les routes d'accès et les sites de rassemblement des équipes et des grandes foules attendues aux Jeux olympiques 2024, qui rassemblent les peuples du monde entier.



Les brigades canines (K9) ont inspecté les zones désignées, par suite d’une formation intensive et une étude du terrain. Des équipes spécialisées ont effectué des patrouilles à pied dans différents quartiers de Paris, renforçant ainsi la coopération bilatérale et les relations distinguées entre les Émirats arabes unis et la France.



La participation des Émirats arabes unis à la sécurité des Jeux Olympiques Paris 2024 souligne le professionnalisme de la police émiratie, guidée par les dirigeants avisés, qui s’efforcent de fournir à ses forces de police des équipements de pointe et une formation de classe mondiale pour améliorer leurs compétences, conformément aux normes internationales. Elle permettra également à la police émiratie d'échanger son expertise et les meilleures pratiques avec ses homologues internationaux, et de renforcer davantage ses capacités dans divers domaines.



L'équipe émiratie comprend des femmes officiers du ministère de l'Intérieur et des spécialistes qualifiés des différents secteurs de la police, des unités cynophiles (K9) et des équipes de soutien à la sécurité. Leur participation contribuera à consolider la réputation des Émirats arabes unis et leur rôle de leader en matière de coopération et d'action internationales.