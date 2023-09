TCHAD La précarité alimentaire s’accentue : des défis cruciaux pour le Tchad

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Septembre 2023



La hausse des prix du carburant est l'une des principales causes de la crise alimentaire qui frappe le Tchad.

Un rapport récent du Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), publié fin août 2023, met en lumière la crise croissante de la sécurité alimentaire au Tchad. Les principales conclusions de ce rapport soulignent les défis importants auxquels sont confrontés les ménages vulnérables du pays.



Impact des coûts de transport élevés



L'une des principales causes de la crise alimentaire est la hausse des prix du carburant, qui a entraîné une augmentation des coûts de transport. Cette hausse des prix se répercute directement sur les marchés alimentaires, limitant l'accès des ménages pauvres et très pauvres à la nourriture, en particulier dans les régions du BET, Kanem et Wadi Fira. La situation est encore plus préoccupante dans les zones du Lac et aux frontières avec le Soudan. Les ménages déplacés, les réfugiés soudanais et les Tchadiens rapatriés de ces régions sont confrontés à des pénuries alimentaires en raison de la diminution inhabituelle des stocks de nourriture des ménages hôtes et de la diminution de leurs principales sources de revenus. La situation financière précaire causée par les conflits a exacerbé les pénuries alimentaires dans ces zones, plaçant ces ménages dans une situation de crise alimentaire.



Ménages en zone agricole confrontés à des difficultés



Les ménages vivant dans les zones agricoles ont également été touchés par la crise. Ils ont épuisé leurs propres réserves alimentaires et dépendent désormais des marchés locaux pour se procurer de la nourriture. Cependant, en raison de leurs faibles revenus, ils ont un accès limité à ces marchés. Malgré leurs efforts pour recourir aux produits sauvages et aux récoltes précoces, leur consommation alimentaire est insuffisante pour répondre à leurs besoins, les plaçant ainsi en situation de stress alimentaire.



Impact de la crise au Soudan sur l'Est du Tchad



La crise au Soudan continue d'entraîner un afflux de réfugiés et de rapatriés dans l'est du Tchad. Ces populations déplacées, ayant perdu leurs moyens de subsistance, font face à des difficultés financières considérables.



L'arrêt des flux transfrontaliers de produits alimentaires a créé une dépendance à l'assistance humanitaire pour ces populations, ainsi que pour les populations hôtes. Dans la région du Lac, l'insécurité persistante a un impact sur les moyens de subsistance des ménages pauvres et très pauvres, réduisant les terres cultivables et la demande de main-d'œuvre agricole. Cela a entraîné une diminution de la disponibilité des denrées alimentaires importées et une précarité financière accrue en raison des faibles revenus tirés de la main-d'œuvre. De plus, l'insécurité aux frontières libyennes, notamment dans la région du Tibesti, ainsi que l'interdiction de l'orpaillage artisanal dans le Tibesti, ont limité les flux de main-d'œuvre migratoire vers cette zone.



Préoccupations climatiques



Les prévisions climatiques indiquent la possibilité d'un fort El Niño (températures mondiales exceptionnellement élevées) d'ici la fin de l'année 2023. Bien que les années de températures mondiales élevées ne soient pas nécessairement corrélées à des anomalies significatives dans les précipitations au Tchad, ces conditions peuvent perturber le développement des cultures en provoquant de longues périodes de sécheresse. Dans les zones agricoles, des précipitations proches de la moyenne ont permis la croissance de cultures, mais à un volume inférieur à la normale. Cependant, dans les régions agro-pastorales et sahéliennes, des précipitations irrégulières ont retardé le développement des cultures et causé un stress hydrique. Les pénuries alimentaires résultant de ces facteurs affectent davantage la sécurité alimentaire du pays.



La situation alimentaire au Tchad est donc préoccupante, avec des facteurs multiples et complexes qui contribuent à la crise actuelle. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour atténuer les souffrances de la population vulnérable du pays et garantir un accès adéquat à la nourriture pour tous.





