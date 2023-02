La promotion des énergies renouvelables pour réduire l'impact environnemental au Tchad au centre d'une thèse

Son thème de recherche portait sur la promotion des énergies renouvelables pour réduire l'impact environnemental du Tchad à travers l'équilibre énergétique, en se concentrant sur l'éolien et le solaire. Le jury lui a décerné une mention "très honorable" pour son travail.



Abdelhamid Issa Hassan, qui est actuellement le chef de service des Affaires académiques, de la Coopération internationale et des Relations publiques de l'Institut supérieur de Mao (INSPEM), est désormais titulaire d'un doctorat. Sa thèse est une contribution significative à la recherche sur les énergies renouvelables dans le contexte tchadien et offre des solutions pour atténuer les effets négatifs de l'utilisation des énergies fossiles sur l'environnement.



La cérémonie de soutenance a été organisée en présence de membres du corps professoral, d'amis et de parents d'Abdelhamid Issa Hassan, qui ont tous félicité le nouveau docteur pour sa réussite et son engagement en faveur de la recherche en énergies renouvelables. Cette soutenance témoigne de l'importance croissante de l'innovation technologique et de la recherche scientifique dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement.