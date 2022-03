La secrétaire d’État adjointe des USA aux Affaires africaines attendue au Tchad

La secrétaire d’État adjointe des États-Unis aux affaires africaines, Molly Phee, sera en visite au Tchad du 20 au 22 mars 2022, a appris Alwihda Info. Elle rencontrera les autorités tchadiennes, les représentants de la société civile comprenant les femmes, jeunes, leaders religieux, ainsi que les organisations régionales et internationales.



Molly Phee, diplomate de carrière du service des affaires étrangères avec rang de ministre conseillère, a été assermentée en tant que Secrétaire d'État Adjointe des Etats-Unis aux Affaires Africaines le 30 septembre 2021. Elle a récemment occupé le poste de Représentante Spéciale Adjointe pour la réconciliation en Afghanistan. Elle a été ambassadeur des États-Unis au Soudan du Sud de 2015 à 2017. Avant cela elle a servi comme Première Conseillère de l'ambassade des États-Unis à Addis-Abeba, en Éthiopie et Chef de Cabinet au bureau de l'Envoyé Spécial pour le Soudan et le Soudan du Sud.