La sécurité sociale des jeunes entrepreneurs au centre de la Foire Adjafi à Lomé

Lomé - La Foire Adjafi, dédiée aux jeunes entrepreneurs, a ouvert ses portes ce jeudi 22 août 2019 à Lomé sous le thème : « la sécurité sociale du jeune chef d’entreprise africain pour une croissance inclusive ».



« Nous avons choisi d’aborder ce thème pour que les questions de santé, d’accident professionnel, de famille, de retraite et de recouvrement ou de cotisation soient beaucoup plus prises en compte, tant dans l’accompagnement que dans le développement des entreprises des jeunes », a déclaré Maxime Minasseh, promoteur de la foire Adjafi. Selon lui, cette édition 2019 de la foire Adjafi va attirer l’attention des acteurs publics et privés sur le sujet sensible de la sécurité sociale, particulièrement celle du jeune chef d’entreprise.



Au cours des dix-huit (18) jours que va durer la manifestation, il y aura les mardi 27 et mercredi 28 août un forum au cours duquel sera développé le thème retenu. La 8ème foire Adjafi, c’est aussi le lieu de deux (2) sessions de renforcement des capacités, de six (6) communications thématiques, et de douze (12) spectacles.



Une mini-foire expo dans les autres régions du pays dénommée la Nationale est aussi inscrite au programme qui va également compter avec une table ronde des réseaux de jeunes entrepreneurs, un défilé de mode VIP, le cocktail des sponsors, une cérémonie bilan et des récompenses suivi d’une soirée gala.



200 000 visiteurs sont attendus cette année pour visiter les 220 stands érigés sur le site de la Foire située dans la préfecture d’Agoè. L’édition précédente avait enregistré la participation de près de 120 000 visiteurs.



Notons que la cérémonie officielle de lancement de ce rendez-vous des jeunes entrepreneurs togolais est prévue lundi prochain en présence de plusieurs membres du gouvernement. La foire se tiendra, du 22 août au 08 septembre 2019.