La semaine de la découverte Canon

Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (www.Canon-CNA.com) , leader en solutions d’imagerie, a lancé ce lundi à Nairobi Canon Discovery Week. A cette occasion, un safari photo a été organisé à Nairobi par les très célèbres photographes Jonathan et Angela Scott. Les Scott ont partagé leur passion pour l’Afrique et ont révélé certains […]

Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (www.Canon-CNA.com) , leader en solutions d’imagerie, a lancé ce lundi à Nai...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...