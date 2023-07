ACTUALITES La voie de Manchester City: 1xBet partage l'histoire du succès de la meilleure équipe d'Europe

- 27 Juillet 2023









Nouvelle histoire de City



Le 10 juin, une partie de Manchester s'est réjouie et l'autre a eu le cafard. En finale de la Ligue des champions, Manchester City a battu l'Inter et a répété l'exploit de l'équipe légendaire d'Alex Ferguson en 1999.



L'équipe de Guardiola est devenue la deuxième en Angleterre après les Red Devils, qui ont réussi à remporter le triplé. Avant cela, ils ont remporté la Premier League et la FA Cup. C'est le deuxième triplé pour Pep : en 2009, il avait remporté trois trophées avec le FC Barcelone. D'ailleurs, Guardiola est le seul à avoir obtenu un tel résultat avec deux clubs différents.



De l'argent qu’ils avaient à attendre



Quoi qu'on dise du génie de Guardiola, ce succès n'aurait jamais eu lieu sans l'argent de l'Abu Dhabi United Group (ADUG), qui a racheté le club en 2008 à l'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra. Et bien que le chef d'ADUG, le cheikh Mansour, ait déclaré haut et fort qu'il voulait faire City l'un des plus grands clubs européens, il a dû s'assurer par expérience que même les grosses sommes d'argent ont besoin de temps - l'équipe n'a réussi à entrer en Ligue des champions qu'à la fin de la saison 2010/2011. À cette époque les supporters des Citizens se voyaient souvent demander ce que signifiaient les trois étoiles sur l'emblème de leur équipe préférée, qui n'avait alors remporté la première division que deux fois (d’après la règle générale, une étoile apparaît sur l'emblème du club après 10 victoires dans le championnat national). Les supporters des Blues ont souri et ont dit qu'il s'agissait d'environ trois milliards pour les transferts.



Heureusement pour les nouveaux propriétaires, Man City a remporté son premier titre du 21e siècle lors de la saison 2011/2012. Dès cette époque, il était évident que le club était financièrement solide et que sa réussite en Europe n'était qu'une question de temps, de bonne gestion et de patience. Mais les années ont passé et l'équipe était loin d'être la meilleure. Tout a changé lorsque l'un des meilleurs entraîneurs de notre époque est arrivé à Manchester.



Créateur



Josep Maria Guardiola i Sala, ou plus simplement Pep, est le principal facteur de succès de cette ville. Le GOAT espagnol (le plus grand de tous les temps) a construit une grande équipe et l'a faite entrer dans l'histoire. Pep a fait City un transformateur avec une discipline de jeu impressionnante (dans son équipe, même Jack Grealish fait docilement tout ce qui est demandé), une interaction non triviale, un contre-pressing bien établi et a recruté des joueurs de très haut niveau. Ce n'est pas le Barcelone de 2009 - il y a un système différent, plus compliqué que sa création précédente. Et ce système fonctionne comme une horloge.



Réalisateur de l'ombre



Si vous mélangez le système de Guardiola, tous ses principes, attitudes et exigences dans un chaudron, et que vous brassez ensuite un joueur de cette potion, Bernardo Silva apparaîtra devant vous. Il est le Manchester City footballistique de Guardiola.



Bernardo sait tout. Le Portugais influence le jeu à tous les niveaux. Il fait beaucoup de travail brutal et court un excellent 13 km par match. Bernardo absorbe toutes les idées de Pep et est le prolongement de l'entraîneur sur le terrain. Pensez-y : au cours de sa carrière à City, ce joueur a changé 26 fois de rôle dans dix schémas. Il a joué partout, sauf au centre de la défense. Et dans chaque position, il a fait ce dont Guardiola avait besoin. Seul De Bruyne, avec son super pouvoir d'assistance, a joué plus de matches sous les ordres de Pep.



Robot norvégien



Lorsque l'équipe fêtait le titre, Pep allumait traditionnellement un cigare. Guardiola le fait depuis longtemps et Erling Haaland a décidé de répéter cette astuce après l'entraîneur. Cyborg, qui ne boit que de l'eau spécialement filtrée, se détend un peu. Après tout, il est aussi devenu l'une des ailes qui ont permis à l'équipe de décoller.



La signature de Haaland a été le dernier rouage du système. Son apparition a donné à Pep une solution aux problèmes de mise en œuvre - depuis l'époque de Sergio Aguero à Man City, il n'y a pas eu d'avant-centre aussi efficace. Viking a réalisé la meilleure saison de sa carrière, battant des dizaines de records. Il est devenu le meilleur buteur de l'actuelle Ligue des champions, ayant tiré 12 ballons dans le but adverse et devenant un véritable leader d'attaque. En 31 matches officiels, lorsque l'attaquant a marqué, City a remporté 27 victoires et 4 nuls. Sans les buts de Haaland, 15 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Dans près de la moitié des cas, City n'a pas gagné sans ses actions efficaces.





Jeux d'esprit



Le microclimat de l'équipe est le dernier facteur de réussite. Souvenez-vous des événements du début de l'année 2023 : Man City s'est incliné face à Southampton et a été relégué de la Coupe de la Ligue, le club a été accusé de fraude financière et Arsenal s'est fermement installé en tête du classement de la Premier League. Cependant, les joueurs parviennent à se sortir du trou psychologique et à obtenir un résultat historique avec l'aide de leur entraîneur.



Lorsque les cheikhs ont acheté le club en 2008, ils ont dit qu'ils seraient patients. 15 ans ont passé et la patience a été récompensée. L'étagère à trophées est pleine.



