Lac Tchad : 20 terroristes éliminés dans une opération multilatérale

Le porte-parole de l'armée nigériane a annoncé ce lundi qu'au moins 20 terroristes ont été tués lors d'une opération conjointe des forces armées du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger, dans le cadre de la force mixte multinationale.



Timothy Antigha, officier de l'armée nigériane et principal porte-parole de la force multinationale, a déclaré dans un communiqué que les terroristes avaient été tués par des troupes opérant dans la région nigérianne d'Arege, de Malkonory et de Tumbum Rego.



"Malheureusement, quatre membres de la Force opérationnelle multinationale conjointe (MNJTF) ont été blessés dans les combats, et ont été évacués pour être soignés d'urgence", souligne le communiqué.



Des offensives sont actuellement en cours pour nettoyer la province du Lac Tchad de la présence terroriste.