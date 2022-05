Lac Tchad : 300 combattants de Boko Haram tués, selon la FMM

La FMM a constaté que le groupe extrémiste fait de plus en plus le recours à des mines artisanales. Toujours selon le porte-parole de la FMM, plus de 52 000 combattants et leurs familles se sont rendus aux forces armées.



Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a pour sa part estimé que la présence de l'Etat Islamique prend de l'ampleur dans la région au détriment de Boko Haram qui a perdu en mai 2021 son chef charismatique Abubakar Shekau.



Le CEDPE regrette aussi l'absence d'une stratégie de développement au Lac Tchad. Il convient de rappeler qu'environ 7 000 désengagés et désassociés des groupes terroristes se trouvent dans la province du Lac. Aucune politique de prévention n'a été engagé.



Début mai, le Point Focal/Tchad du Réseau des organisations de la société civile du Bassin du Lac Tchad a élaboré un projet de développement et du renforcement de résilience de la population de la province du Lac. Composé de 22 activités, le projet prend en compte la construction des 8 000 logements dans ladite province. Évalué à 38 millions de Francs CFA, ce projet pourrait apporter un changement en profondeur dans la province en créant des activités génératrices des revenus pour un millier de jeunes.