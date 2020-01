Lac Tchad : 4 commandants de l'EI tués dans des frappes aériennes

Quatre commandants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont été tués ce week-end dans le bassin du Lac Tchad, dans des frappes aériennes distinctes menées par la Force opérationnelle multinationale interarmées (MNJTF) et la Force opérationnelle aérienne du Nigéria.



Parmi les morts figure Amir Khalifa Umar, considéré comme le troisième commandant de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, a indiqué lundi Timothy Antigha, chef de l'information du public pour la Force multinationale mixte.



Amir Khalifa Umar, connu sous le nom de Tunbum Sabon, a été "éliminé" lors d'une frappe contre l'une des cachettes des insurgés près du lac Tchad.



Des frappes aériennes distinctes dans la région de Kwalaram ont permis de "neutraliser" trois autres commandants du groupe extrémiste.



En plus d'être l'un des principaux commandants du groupe terroriste, Umar aurait également été son « juge suprême ».



Timothy Antigha a ajouté que plus de détails sur l'évaluation des dégâts seront publiés prochainement, indiquant que plusieurs terroristes et leurs commandants ont également été tués dans des bombardements contre leurs camps où ils s’entraînaient à lancer des attaques contre les emplacements des troupes dans la région du Lac Tchad.