Lac Tchad - Boko Haram : le ministre de la défense sur la ligne de front

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, a visité mardi "divers secteurs et unités de l'armée, basés dans la zone de guerre du Lac Tchad", a indiqué son département ministériel, sans donner plus de détails.



Il était accompagné du chef d'état-major général des armées et d'officiers des forces de défense et de sécurité.



"Nous avons cinq secteurs engagés. Notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire. Nous avons l'accord de deux autres pays (Niger et Nigeria) et nous avons présentement des hommes dans tous ces pays. L'opération continue et vous aurez les détails au fur et à mesure", a précisé aujourd'hui le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah.



Selon le ministre, "les heures qui suivent seront décisives."



Pour sa part, la Présidence explique que "les illuminés de Boko Haram qui écument le Lac Tchad payeront très cher", et promet "une mémorable raclée qui restera dans les annales."



Le chef de l'Etat Idriss Déby a effectué aujourd'hui un nouveau déplacement à Kaïga Kindjiria, où il a "vérifié les instructions données à la hiérarchie militaire relatives au redéploiement des troupes dans les différents secteurs."



L'opération "colère de Bohoma", lancée dimanche matin, en est à son troisième jour.