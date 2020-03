Lac Tchad - Boko Haram : "notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire"

Le président de la République Idriss Déby s'est à nouveau rendu aujourd'hui à Kaïga Kindjiria, 48 heures après le lancement de l'opération « colère de Bohoma ». Il séjourne depuis une semaine dans les confins du Lac Tchad.



Il était accompagné respectivement du ministre de l’Administration du territoire, général Mahamat Ismaël Chaïbo, du directeur de Cabinet civil adjoint et des officiers généraux de la Direction général des Services de sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE).



"A l’aide d’une carte, le chef suprême des armées vérifie au moindre détail les instructions données à la hiérarchie militaire relatives au redéploiement des troupes dans les différents secteurs", explique la Présidence.



Le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général Mahamat Abali Salah, a déclaré que "les heures qui suivent seront décisives."



"Nous avons cinq secteurs engagés. Notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire. Nous avons l'accord de deux autres pays (NDLR: Niger-Nigeria) et nous avons présentement des hommes dans tous ces pays", selon le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah.



"L'opération continue et vous aurez les détails au fur et à mesure", a ajouté le ministre.