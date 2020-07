Lac Tchad : L’État Islamique revendique la mort de 11 soldats tchadiens

Après avoir affirmé avoir tué huit soldats dans la région du Lac Tchad le 8 juillet, le groupe terroriste État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) a revendiqué le 11 juillet 2020 que la veille, des combattants avaient tendu une embuscade aux troupes tchadiennes entre Kaiga et Ngouboua, puis se sont affrontés avec eux, tuant 11 personnes et incendiant deux véhicules.



Le groupe terroriste déclare : « Des affrontements ont eu lieu avec eux à l'aide d'armes automatiques, qui ont fait 11 morts et d'autres blessés (...) Les moudjahidines ont également incendié deux véhicules à quatre roues motrices et capturé une panoplie d'armes et de munitions en tant que butin. »



Il y a quelques jours, des médias ont rapporté la nomination par l’ISWAP d’un nouveau commandant en tant que « gouverneur du Lac Tchad. »



Plus de 8000 militaires tchadiens sont déployés dans la province du Lac pour éviter toute infiltration terroriste, notamment en saison pluvieuse.



A la suite de l’opération Colère de Bohoma lancée fin mars 2020 par les forces armées du Tchad, le chef de l’État Idriss Déby a annoncé que le territoire tchadien est nettoyé de la présence terroriste. L’opération a été saluée à travers le monde entier pour son impact significatif.