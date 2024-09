Lac Tchad : Les fils du Lac unis face aux inondations

Face aux conséquences dévastatrices des récentes inondations dans la province du Lac, les cadres et ressortissants de cette région se sont mobilisés pour soutenir les sinistrés. Ce matin, ils ont remis des vivres et des non-vivres au comité de gestion et de prévention des inondations du lac.



La cérémonie s'est tenue à l'école Al Bouhaira de Bol, présidée par le gouverneur de la province du Lac, Général Saleh Haggar Tidjani. Étaient également présents le ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Mbodou Mbami, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Gana Boukar, ainsi que d'autres cadres de la province.



Les dons comprennent des nattes, des sacs de riz, des bidons d'huile, pour un montant total estimé à plus de 30 millions de FCFA. Ce geste de solidarité citoyenne vise à atténuer les souffrances des victimes des inondations.



Tchari Affono, vice-président du comité provincial de prévention et de gestion des inondations, a présenté un bilan alarmant de la situation : 102 145 ménages affectés, 71 070 sans abri, 72 586 maisons détruites, 51 686 têtes de bétail perdues, 76 712 hectares de cultures détruits et 43 cas de décès.

Il a souligné que cette aide contribuera à améliorer temporairement les conditions de vie des sinistrés.



Au nom des cadres et ressortissants, le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami a remercié le gouverneur et son équipe pour leur gestion des inondations, qui assistent les sinistrés depuis 40 jours.



Dr Ahmat Mbodou Mahamat, président du conseil économique, culturel, social et environnemental, a également réitéré le soutien de la province pour faire face aux effets néfastes des inondations.



Le gouverneur, Général Saleh Haggar Tidjani, a souligné que cette initiative démontre l'importance de la mobilisation des cadres et des ressortissants pour aider les sinistrés. Il a appelé à un soutien accru pour faire face aux défis sécuritaires et renforcer le vivre-ensemble.



La cérémonie s'est conclue par la remise symbolique des dons, illustrant la solidarité de la communauté face à cette crise humanitaire.