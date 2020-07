Lac Tchad, Sahel : la "dégradation sécuritaire" préoccupe le Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait part mardi de sa profonde préoccupation de la dégradation constante des conditions de sécurité et de la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement dans les pays des régions du Sahel et du bassin du lac Tchad.



L'organe onusien a rappelé, dans une déclaration faite par la voix de son président, que ces problèmes sont exacerbés, entre autres, par le terrorisme, les conflits entre éleveurs et agriculteurs et la criminalité transnationale organisée - sur terre et en mer - notamment la traite d’êtres humains, le trafic d’armes et de drogues et l’exploitation illégale de ressources naturelles, rapporte l'ONU.



Le Conseil a engagé les acteurs nationaux, régionaux et internationaux à continuer de se mobiliser pour aider ces pays à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent sur le plan de la paix et de la sécurité. Il s’est félicité à cet égard des efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour adapter l’appui de l’ONU sur le terrain, au Burkina Faso et au Niger.



L’organe onusien responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales s’est également déclaré préoccupé par la situation humanitaire globale dans la région. Une situation qui résulte pour une grande part des déplacements forcés, de l’extrême pauvreté, des inégalités sociales et de la violence notamment sexuelle et fondée sur le genre.



Il demande que soit assurée la fourniture rapide, durable, en toute sécurité et sans entrave d’aide humanitaire et médicale aux personnes qui en ont besoin et demande en outre une action d’envergure sur le plan humanitaire et en matière de développement ainsi que le décaissement des fonds annoncés.



Le Conseil a souligné que l’action menée en matière de sécurité doit concorder avec les objectifs politiques afin de permettre le rétablissement de la sécurité civile, la mise en place d’une gouvernance efficace permettant de dispenser des services essentiels et la revitalisation des économies locales de façon à fournir des moyens de subsistance aux jeunes, compte tenu de l’explosion démographique de la jeunesse. Il a également souligné qu’il importe d’examiner les conditions propices à la propagation du terrorisme et de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, et qu’une démarche globale est nécessaire pour s’attaquer aux causes profondes des violences intercommunautaires.