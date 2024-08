Lac Tchad - Stabilité retrouvée à Darak : Le sous-préfet salue les efforts de l’opération Lake Sanity II

Le sous-préfet a souligné que la situation est actuellement maîtrisée. Avant le lancement de l'opération Lake Sanity II, la sécurité était précaire dans la région, et les habitants vivaient dans la peur constante. « Personne ne pouvait dormir en sécurité dans notre village », a-t-il déclaré. Cependant, depuis le début de l'opération il y a trois mois, la sécurité s'est considérablement améliorée non seulement à Darak, mais aussi dans les villages environnants autour du Lac Tchad. « Maintenant, tout le monde peut dormir tranquillement dans son village », a-t-il ajouté.



Il a également noté que bien que la situation soit sous contrôle pour le moment, certains habitants s'inquiètent des possibles représailles après la fin de l'opération. « Les terroristes se rendent massivement », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que certains leaders terroristes sont encore en liberté. « Nous pensons qu'ils finiront par se rendre eux aussi », a-t-il précisé, insistant sur le fait que la situation reste maîtrisée pour l'instant.



Sur le plan sanitaire, Mamat Zarma a salué l'intervention récente d'une équipe de santé de la FMM, composée de médecins généralistes, de dentistes et d'ophtalmologues. Cette équipe a mené des consultations gratuites et distribué des médicaments sans frais, ce qui a grandement satisfait la population locale. « Tout le monde a été satisfait », a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude pour cette initiative qui a amélioré les conditions de vie des habitants.



Le sous-préfet de Darak a réitéré que la situation actuelle est stable et que la population vit désormais dans de meilleures conditions de sécurité et de santé. Il a exprimé l'espoir que les efforts en cours se poursuivront pour maintenir cette stabilité et apporter une paix durable dans la région.