Lac Tchad : grâce aux dons, Déby et l'armée n'ont "jamais payé la viande au marché"

Le président de la République a salué lundi la "solidarité des tchadiens de tous bords en faveur de leur armée nationale", lors d'une rencontre avec une délégation parlementaire et des représentants de la classe politique.



Il a expliqué que depuis le 24 mars, date à laquelle il a décidé de s'installer provisoirement dans la province du Lac, les dons des citoyens ont contribué à l'effort de guerre, et à l'alimentation des soldats.



"Depuis que je suis aux confins du Lac Tchad, moi et mes soldats n’avons jamais payé la viande aux marchés", a souligné Déby.



"Je salue l’acte patriotique des tchadiens dans leur ensemble", a-t-il ajouté.



L'état-major des armées a réceptionné ces derniers jours plusieurs dons. Par exemple, ce mardi, des moutons ont été offerts à l'armée, tandis que la veille, deux citernes de carburant ont été remises à l'état-major des armées. Divers autres dons ont afflué, notamment des chameaux et des boeufs.



Le chef de l'Etat a par ailleurs affirmé lundi que le Rwanda, le Soudan et le Nigeria ont fourni un appui conséquent en matériel.