Lac Tchad : l'ONU va soutenir une levée de 50 milliards $ pour le transfert des eaux

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a accepté d'aider à la levée de 50 milliards de dollars US pour la réalisation d'un projet visant à raviver le lac Tchad, a déclaré mardi le président nigérian Muhammadu Buhari.



Le lac, qui borde le Nigéria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, a perdu 90% de sa superficie en raison d'une mauvaise gestion de l'eau et du changement climatique. Les Nations Unies ont averti que des millions de personnes ont besoin d'aide pour éviter la famine.



La région est également un bastion pour les groupes terroristes, notamment l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram.



Le président Muhammadu Buhari a "salué l'acceptation par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de coprésider une session extraordinaire visant à réunir 50 milliards de dollars pour financer le transfert d'eau entre les bassins d'Afrique centrale afin de redonner vie au lac Tchad", lors d'une déclaration.