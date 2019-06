Lancement d'un nouvel appel à projets pour les organisations de la société civile à Maurice et à Rodrigues pour un montant total de 105 million de roupies

L'Union européenne lance un nouvel appel à projets pour les organisations de la société civile à Maurice et à Rodrigues. Avec ce nouvel appel à projets, l'Union européenne veut soutenir ces organisations en tant qu'acteurs de la gouvernance et du développement du pays dans deux domaines: le genre et le changement climatique. Les organisations de la société civile ont jusqu’au 30 septembre prochain pour soumettre leurs projets. C'est ce qui a été annoncé lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de la Délégation de l'Union européenne à Maurice.

Madame Carla Osorio, Chef de Coopération de la Délégation de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, a déclaré:

- " Les organisations de la société civile sont des acteurs clés et des moteurs essentiels du changement dans toutes les sociétés. L'Union européenne et ses Etats membres portent ainsi une attention particulière à ces organisations qui sont des partenaires importants pour la mise en œuvre de l'Agenda pour le Développement Durable. C'est dans ce contexte que l'Union européenne continue de soutenir la participation de ces organisations dans le développement durable à Maurice et à Rodrigues. "

L'objectif de ce nouvel appel à projets est de donner les moyens aux organisations de la société civile de s'impliquer davantage en tant qu'acteurs de la gouvernance et du développement en République de Maurice. L'appel à projets se concentre sur deux thématiques phares pour l'Union européenne et le gouvernement de Maurice, à savoir le genre et le changement climatique.

Axes principaux de l'appel à projets:

1. Promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision et encourager les jeunes à s'exprimer avec des actions liées à l'égalité hommes-femmes, l'autonomisation des femmes et des filles et l'intégration des jeunes;

2. Promouvoir la participation des organisations de la société civile dans l'action contre le changement climatique avec des actions en faveur de l'adaptation au changement climatique ('adaptation') et de l'atténuation de ses effets ('mitigation').

L'appel encourage les organisations de la société civile à formuler leurs projets en partenariat avec les acteurs étatiques et les autorités locales pour assurer une meilleure complémentarité de leurs actions.

En termes de financement, l'Union européenne peut couvrir jusqu’à 90% du coût total du projet. Le cofinancement maximum qu'une organisation peut recevoir de l'Union européenne s'élève à 600 000 euros (24 millions de roupies).

Les organisations de la société civile de la République de Maurice sont invitées à soumettre leurs projets au plus tard le 30 septembre 2019.

Toutes les informations sur cet appel à projets sont disponibles sur le site web de la

Délégation: https://eeas.europa.eu/delegations/mauritius_en

L'appui de l'Union européenne à la société civile à Maurice et à Rodrigues

Depuis plus de 10 ans, l'UE soutient les organisations de la société civile: à travers le Decentralised Cooperation Programme (DCP), ce sont plus de 600 projets qui ont pu être mis en œuvre pour contribuer à un développement durable qui ne laisse personne pour compte. L'UE appuie également les organisations de la société civile à travers d'autres programmes. L'UE a récemment octroyé quatre subventions d'un montant total de 60 millions de roupies pour la mise en œuvre de projets en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, des femmes, des jeunes, et des personnes avec un handicap.