Lancement de TchadInfos TV : une nouvelle chaîne privée dans le paysage audiovisuel

La cérémonie officielle de lancement s'est tenue ce jeudi 15 juin à l'hôtel Radisson Blu de N’Djamena, en présence de nombreux invités et ministres, sous la direction de Mamadou Djimtebaye, le promoteur de la chaîne.



Cette nouvelle chaîne ne se contentera pas d'être un simple canal d'information. Elle aspire à devenir la voix du Tchad, une plateforme qui racontera nos histoires, nos cultures, notre économie, nos talents et nos réussites", affirme Mamadou Djimtebaye, le promoteur de Tchadinfos TV.



Tchadinfos TV devient ainsi la 7e chaîne de télévision tchadienne et sera diffusée sur le bouquet Canal Plus, à la position numéro 293.