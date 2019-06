Lancement de l'initiative One Million Jordanian Coders

Amman, la capitale de la Jordanie, a lancé l’initiative One Million Jordanian Coders (un million de codeurs jordaniens) sous le patronage et en présence de Son Altesse Royale le Prince héritier Al Hussein bin Abdullah II, et ce dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les Émirats Arabes Unis et la Jordanie visant à moderniser les gouvernements.



Une délégation de haut niveau émiratie dirigée par Son Excellence Mohammed bin Abdullah Al Gergawi, Ministre des Affaires du Cabinet et de l'Avenir, a assisté à la cérémonie de lancement.



One Million Jordanian Coders cherche à former les jeunes Jordaniens au codage leur permettant de suivre l'évolution rapide de l'informatique et accroître leur compétitivité sur le marché du travail. L'initiative vise également à doter les Jordaniens d'outils nécessaires afin qu'ils puissent répondre aux besoins futurs de leur pays, diriger le développement de son économie numérique et combler le fossé numérique existant dans le monde arabe. Ceci rend la Jordanie l'un des pays les plus avancés en matière de codage.



Cette initiative est inspirée de l'initiative One Million Arab Coders (un million de codeurs arabes), lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis et Souverain de Dubaï. Elle aspire en effet à contribuer à la restauration de la civilisation arabe à son ancienne grandeur, rehausser le statut de la région et renforcer sa compétitivité sur la scène mondiale. Cette initiative cherche également à stimuler l'innovation chez les jeunes, investir dans leurs capacités et leur permettre de jouer un rôle actif pour la construction d'une économie fondée sur le savoir.



Gérée par la Fondation du Prince Héritier, l'initiative One Million Jordanian Coders, accueillie en partenariat avec Microsoft, Udacity, Facebook et Bayt.com, comprend le lancement d'une plateforme en ligne qui offre des cours de formation gratuits aux jeunes Jordaniens intéressés pour développer leurs compétences numériques dans divers domaines.



Créant un foyer virtuel pour la communauté d'étudiants, de formateurs et d'experts en matière de codage, cette plateforme offre des cours de codage en ligne qui fournissent aux participants des certificats accrédités, ainsi que des forums électroniques pour ceux intéressés par le codage, et des listes d'emplois en codage disponibles pour les diplômés certifiés. Les étudiants qui excellent dans leurs cours peuvent également recevoir des bourses pour participer à des programmes de formation reconnus au niveau international.



À un stade ultérieur, l’initiative permettra aux diplômés exceptionnels de devenir des développeurs de logiciels de classe mondiale grâce à ses cours de formation avancés gratuits de six mois. Les diplômés recevront un certificat de codage reconnu partout dans le monde.