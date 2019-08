Lancement de la 1e transaction internationale de la carte bancaire Verve Global à New-York

NEW YORK, États-Unis - Verve, entreprise leader des technologies de paiement et des cartes bancaires en Afrique, et Discover Global Network, la marque de paiements de Discover, ont organisé ce jour le lancement de la carte Verve Global. Les détenteurs de carte auront désormais la possibilité d'utiliser leur carte Verve Global sur le réseau mondial Discover Global Network en vigueur dans plus de 190 pays et territoires. Verve étoffera ainsi la gamme existante de ses produits et solutions sur mesure pour ses clients.



La première transaction a eu lieu aujourd'hui chez Swarovski, à New-York. Les cadres de First Bank, Access Bank et Fidelity Bank ont acheté divers articles Swarovski à l'aide de la carte Verve Global via le réseau Discover Global Network.



L'accord avec Discover Global Network facilitera les nouvelles possibilités de transactions internationales et frontalières pour les clients de la carte Verve Global, répondant ainsi aux besoins de sa base de clients de plus en plus internationale. Les détenteurs de la nouvelle carte peuvent effectuer des paiements hors d'Afrique sur le réseau mondial Discover Global Network qui comprend partout Discover, Diners Club International et Pulse. Les cartes de réseaux affiliés sont acceptées. La carte Verve Global offre également d'autres avantages à ses détenteurs, tels que d'intéressants programmes de fidélité ; des avantages disponibles à la fois localement et internationalement.



Mitchell Elegbe, directeur général d'Interswitch Group, a commenté l'annonce : « L'accord avec Discover Global Network permettra à Verve de concurrencer d'autres offres de cartes mondiales, proposant ainsi aux détenteurs de cartes une meilleure expérience client pour leurs transactions mondiales hors du Nigeria. La création d'une solution visant à faciliter les paiements internationaux pour nos consommateurs permettra de supprimer les obstacles existants et de simplifier le processus de transaction à l'étranger. »



« Il est important pour nous de travailler avec des groupes dans le monde entier afin de leur permettre d'étendre l'acceptation des cartes pour leurs détenteurs. », a déclaré Ricardo Leite, premier vice-président des marchés internationaux chez Discover. « Chez Discover, nous sommes conscients de l'importance de pouvoir utiliser la carte de son choix quelque soit la destination de son voyage. »



Mike Ogbalu III, président-directeur général de la division Verve International, a également commenté cette annonce par ces mots : « Le lancement de la carte Verve Global donne aux consommateurs la capacité d'effectuer des transactions à l'échelle mondiale à travers les États-Unis et d'autres pays, et permettant de faire face aux difficultés rencontrées par de nombreux Nigériens lors de leurs voyages à l'étranger. Notre partenariat avec Discover Global Network nous permettra d'optimiser l'expérience globale de chaque détenteur d'une carte Verve Global avec la garantie de solutions de paiement constantes et efficaces, où qu'il se trouve dans le monde ».