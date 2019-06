Lancement de la Rugby Africa Cup, la compétition du rugby à XV qualificative pour la Coupe du Monde de Rugby 2023

Dès novembre 2019, 16 équipes participeront à la nouvelle Rugby Africa Cup ou RAC, en vue d’une qualification à la Coupe du Monde 2023 en 2022. Ce format se veut plus inclusif et facile à suivre. Les 16 meilleures équipes du continent selon le classement africain s’affrontent dans une seule et même compétition jusqu’à l’ultime […]

Dès novembre 2019, 16 équipes participeront à la nouvelle Rugby Africa Cup ou RAC, en vue d’une qualification à la Coupe du Monde 2023 en 2022. Ce format se ve...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...