Lancement de projets pilotes d’électrification solaire développés par la société Alternaprod

Le 24 octobre 2019, l’Ambassadeur de France au Tchad, M. Bertrand Cochery, a effectué sa première visite de terrain au village de Mabrio Hadjaraï (Chari-Baguirmi), à l’occasion de la cérémonie de lancement des projets pilotes d’électrification solaire développés par la société Alternaprod, filiale tchadienne des groupes français E-longlife et américain Bren-tronics, spécialistes des solutions de stockage de l’énergie.

La cérémonie, organisée par Alternaprod Tchad, a réuni les autorités locales, provinciales, le Directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique ainsi que les dirigeants des sociétés Bren-tronics et E-longlife. Alternaprod Tchad a au cours de cette visite présenté ses projets, qui permettent l’électrification des ménages, des écoles primaires et secondaires ainsi que le développement d’activités génératrices de revenus (menuiserie et couture) au Tchad. Ces différents projets, ainsi que la solution technique mise en œuvre, ont été salués par M. Cochery. Des ampoules rechargeables ont ensuite été remises aux élèves de l’école du village, présents lors de cette matinée.

Dans le village de Mabrio Hadjaraï, l’électrification de l’école permet également l’organisation en soirée de cours d’alphabétisation pour adultes. Une association de femmes couturières, regroupant une trentaine de femmes, bénéficie également de machines à coudre ainsi que de formations en couture ou administrative. En près de 6 mois, plus de 100 emplois ont été créés dans les domaines de la menuiserie, du maraîchage, de la poterie, de la minoterie ainsi que de la santé.

Présente au Tchad depuis 2014, la société Alternaprod Tchad emploie actuellement une trentaine de personnes et commercialise (vente ou location) des kits composés d’un système de production autonome d’énergie photovoltaïque (panneau solaire), d’un dispositif de stockage à haut rendement (batterie lithium) et d’équipements électroménagers basse consommation adaptés (tels que réfrigérateurs, télévision, ventilateurs, congélateurs, pompes, etc.). D’autres équipements (menuiserie, poterie, minoterie, couture, pompage..) peuvent être fournis en fonction des demandes.

La société a signé en 2017 une convention d’électrification rurale avec le ministère du Pétrole et de l’Énergie et compte déployer ses activités dans et autour des pôles urbains secondaires. En octobre 2019, elle enregistrait 980 abonnés à N’Djaména et plus de 5 000 demandes d’abonnement ont été enregistrées à Bongor, Guélengdeng et Moussoro. Le démarrage effectif de l’ensemble des activités est prévu pour les mois à venir.

L’Ambassade de France et l’Agence française de développement au Tchad accompagnent les entreprises françaises dans le développement de leurs activités, notamment auprès des autorités tchadiennes afin d’améliorer et de garantir un climat des affaires propice à l’investissement et au développement du pays.

