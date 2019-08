Lancement du premier téléphone TECNO fonctionnant sur KaiOS : découvrez le T901

TECNO (www.TECNO-Mobile.com), la marque phare de la téléphonie mobile en Afrique, a annoncé aujourd’hui le lancement du tout dernier téléphone à fonctions intelligentes 3G T901, premier téléphone TECNO fonctionnant sur KaiOS (www.KaiOSTech.com), le principal système d’exploitation mobile pour téléphone à fonctions intelligentes. Ceci constitue une étape majeure de la réduction, par les deux sociétés, de la fracture numérique, en fournissant aux utilisateurs – jusqu’alors inhibés par l’accessibilité du téléphone – un accès en ligne pour la première fois. Pour un prix de xxx USD, le T901 sera disponible en trois options de couleurs: or, bleu et noir.

« Avec l’arrivée du T901 fonctionnant sur KaiOS, les utilisateurs se voient offrir l’accès, pour la première fois, à des applications telles, notamment, WhatsApp, YouTube, Google Maps, sur un téléphone à fonctions intelligentes TECNO abordable. Le téléphone supporte également le GPS, la Wi-Fi et la 3G, tout en bénéficiant d’une vitesse réseau accrue, d’une meilleure performance anti-signaux parasites et d’une vitesse de réception de signal plus élevée en mode appel que celle de la 2G. Le T901 est également vendu avec Google Assistant, ce qui permet aux utilisateurs de faire fonctionner l’appareil par la voix. Grâce à toutes ces fonctionnalités, TECNO témoigne de notre engagement à aider les consommateurs à dépasser leurs limites actuelles pour découvrir un monde de possibilités illimitées, » affirme Stephen Ha, Directeur général de TECNO Mobile.

« Le lancement de cet appareil avec TECNO constitue un jalon important pour nos deux sociétés, » ajoute Sebastien Codeville, PDG de KaiOS Technologies. « La fracture numérique, en Afrique, demeure importante et nous sommes ravis de collaborer avec TECNO pour l’éliminer. Visitez n’importe quelle ville africaine et vous comprendrez à quel point TECNO joue un rôle majeur sur le continent, avec ses boutiques pratiquement à chaque coin de rue ; nous sommes très impatients de découvrir le T901 fonctionnant sur KaiOS dans l’ensemble de ces points de vente, » a-t-il poursuivi.

Le T901 est équipé d’une double fente hybride SIM, pouvant supporter deux cartes SIM et d’une carte mémoire de 512MB +256MB offrant aux utilisateurs davantage de volume pour la sauvegarde de précieux souvenirs. L’appareil possède un écran QVGA de 2,4 pouces doté d’une résolution 240 x 320 pixels, ainsi qu’une puissante batterie 1900mAh offrant 25 jours de veille et jusqu’à 19 heures d’appels ininterrompus.

Ce nouvel appareil est vendu équipé d’une caméra arrière et avant, ainsi que d’une lampe-flash intégrée, qui permet de prendre des photos plus nettes, même la nuit et dans d’autres environnements obscurs.

KaiOS ouvre la voie à une nouvelle catégorie de téléphones à fonctions intelligentes abordables qui nécessitent une mémoire limitée, tout en continuant à offrir une expérience utilisateur de haut niveau. L’appareil supporte la 3G et la 4G/ LTE, le Wifi, le GPS ainsi que les communications NFC. Les téléphones fonctionnant sur la technologie KaiOS offrent des applications et des services populaires tels WhatsApp, Google Assistant, Facebook, YouTube et Google Maps, ainsi qu’une boutique d’applications, la KaiStore.

Contact médias TECNO :

Ashley Lu

TECNO Mobile

Email: hongyan.lu@tecno-mobile.com

Contact médias KaiOS :

Eletta Leung / Sarah Collins

Email : eletta.leung@kaiostech.com / scollins@hoffman.com

Tel : +852 9139 3746 / +1 206 423-6081

A propos de TECNO Mobile :

Fondée en 2006, la Société TECNO Mobile (www.TECNO-Mobile.com) est une marque de smartphones haut-de-gamme de TRANSSION Holdings. Fidèle à la devise de la marque, « Expect More », TECNO s’engage à offrir au plus grand nombre d’utilisateurs possible un accès aux dernières technologies à un prix abordable, leur permettant de dépasser leurs limites actuelles et leur ouvrant un monde de possibilités illimitées. TECNO comprend les besoins des consommateurs de différents marchés et leur apporte des innovations localisées via un portefeuille de produits comprenant smartphones, tablettes et téléphones portables. Avec une présence dans une cinquantaine de marchés émergents, TECNO s’impose comme un acteur majeur sur la scène mondiale. En 2017, TECNO a généré un volume de ventes dépassant les 43 millions d’unités. TECNO Mobile est également le partenaire officiel pour les tablettes et les smartphones du club de foot de Manchester City. Pour de plus amples renseignements, visiter le site: www.TECNO-Mobile.com

A propos de KaiOS Technologies :

KaiOS Technologies (www.KaiOSTech.com) alimente un écosystème de produits et services numériques à prix abordable. Sa mission est de favoriser l’autonomie des populations à travers le monde grâce à la technologie. Son produit phare, KaiOS, est le premier système d’exploitation mobile pour téléphones à fonctions intelligentes, avec plus de 100 millions d’appareils expédiés dans plus de 100 pays. Kai s’est donné pour objectif d’offrir aux individus, organisations et sociétés de nouvelles opportunités en apportant de la connectivité mobile aux milliards de personnes qui n’ont pas encore accès à l’Internet dans les pays émergents et en offrant une alternative aux smartphones dans les marches établis. KaiOS utilise HTML5, mais également d’autres technologies web ouvertes. Les appareils alimentés par la plateforme KaiOS nécessitent peu de mémoire, mais offrent tout de même une expérience utilisateur riche en donnant accès à des applications telles que Google Assistant, YouTube, Facebook, Google Maps et Twitter.

Pour en savoir plus

TECNO News Hub (http://bit.ly/2Hamaw2)

TECNO Facebook (www.facebook.com/TECNOMobile)

TECNO Instagram (www.instagram.com/tecnomobile)

TECNO Twitter (Twitter.com/tecnomobile)

TECNO Community (http://bit.ly/31DFQjx)

Kai Website (www.TECNO-Mobile.com)

Kai Facebook (www.facebook.com/kaiostech/)

Kai LinkedIn (http://bit.ly/2OXnzfM)

Kai Twitter (http://bit.ly/2TybHiH)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/the-first-te...