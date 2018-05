Lancement officiel des préparatifs du Sommet Africités 2018

Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) ([www.UCLGA.org](http://www.uclga.org/)) et l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) ont organisé le 15 mai 2018, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale à Rabat, Maroc, la cérémonie officielle de lancement des préparatifs de la 8eme édition du Sommet Africités prévue… Read more on […]

Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) ([www.UCLGA.org](

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...