Langue arabe : Idriss Deby se réjouit de l'évolution du bilinguisme au Tchad

La Journée mondiale de la langue arabe est célébrée chaque année le 18 décembre depuis 2012. Cette date coïncide avec le jour où, en 1973, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté l'arabe comme sixième langue officielle de l'Organisation.



À cette occasion, le président du Tchad Idriss Deby s'est félicité vendredi de l'évolution du bilinguisme dans le pays.



Au Tchad, la Constitution mentionne que "les langues officielles sont le Français et l'Arabe" (art. 9). La Constitution ajoute que "la loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales". En ce sens, un portefeuille ministériel est en partie dédié à la promotion du bilinguisme.



"Célébrons ensemble la langue Arabe en cette Journée mondiale de la langue Arabe. Cette riche langue des sciences et des civilisations. Je me réjouis de l’évolution du bilinguisme dans notre pays", a déclaré Idriss Deby.



Lors du 2ème Forum national inclusif, des voix ont dénoncé le mépris et la stigmatisation des arabophones. La ministre secrétaire générale du gouvernement et présidente du présidium lors du 2ème Forum national inclusif, a réagi en annonçant qu'un Forum sur le bilinguisme devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, à la demande du chef de l'État.