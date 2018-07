Le AFRICA CEO FORUM lance le Women in Business Network

PARIS, France - /African Media Agency (AMA)/-Fort du succès de l'initiative Women in Business du AFRICA CEO FORUM, le premier Women in Business Annual Leadership Meeting, organisé par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie et l'ESSEC Business school, a réuni à Paris les 2 et 3 juillet près de 200 femmes influentes dirigeantes d'entreprises, venues de 32 pays. Un mot d'ordre : du concret et de l'action !

Construire et entretenir son réseau d'influence pour développer son entreprise, affirmer son leadership et gérer son image à l'ère des réseaux sociaux, réussir l'expansion géographique internationale de son entreprise... Autant de thématiques développées à travers de multiples masterclasses, témoignages de femmes leaders aux parcours inspirants et ateliers de travail collaboratifs.

Point d'orgue de ces deux jours consacrés à renforcer le leadership féminin africain : le lancement du Women in Business Network, le premier réseau d'influence régional dédié exclusivement à promouvoir les rencontres et échanges entre femmes dirigeantes d'entreprises ayant des intérêts business en Afrique.

« Nous sommes complémentaires des réseaux nationaux dans lesquels la plupart des femmes CEO sont déjà, nous avons d'ailleurs l'intention de travailler en étroite collaboration avec eux », précise Yves Biyah, directeur général adjoint en charge du Développement chez Jeune Afrique Media Group. Et d'ajouter : « Le Women In Business Network apporte également deux propositions de valeur nouvelles sur le continent : d'une part, une organisation inédite basée sur les régions, permettant, par exemple, à une dirigeante Nigériane d'être en permanence connectée à ses consœurs ivoiriennes ou sénégalaises, afin de pouvoir mener des projets communs ; d'autre part, le soutien de Jeune Afrique Media Group, à travers ses titres et ses événements pour donner de la puissance et de la visibilité aux projets du réseau et à son action en faveur du leadership féminin. »

Le Women in Business Network est constitué par 6 régions, pilotées chacune par un binôme de femmes dirigeantes leaders : Lamia Merzouki, Directrice générale adjointe, Casablanca Finance Authority (Maroc) et Emna Kharouf, Directrice Associée, Deloitte (Tunisie) pour la région Afrique du Nord ; Caroline Kamaitha, Vice-Présidente, SES Networks (Kenya) pour la région Afrique de l'Est ; Françoise Le Guennou-Remarck, Présidente du Conseil d'administration, Canal + Côte d'Ivoire et Patricia Obozuwa, Directrice communication et affaires publiques, General Electrics Africa (Nigéria) pour la région Afrique de l'Ouest ; Lizeka Matshekga, responsable de division, Industrial Development Corporation (South Africa) et Nothando Napata, Directrice générale, DBS (Zimbabwe) pour la région Afrique australe ; Valerie Neim, Directrice générale, CCPC Finance (Cameroun) et Nicole Sulu, Directrice générale, Sultani Hotel (République démocratique du Congo) pour la région Afrique centrale ; Alvine Trémoulet, responsable diversité et inclusion, Pfizer (France) et Jennifer Mbaluto, Associée senior, Clifford Chance (Royaume-Uni) pour l'International.

Chaque cluster régional aura pour mission de favoriser les contacts entre les membres d'une même région en organisant des événements trimestriels et en lançant une action-phare visant à soutenir le leadership féminin.