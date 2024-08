Le Brésil endeuillé : un avion régional s'écrase, aucun survivant

L'appareil, qui transportait 58 passagers et 4 membres d'équipage, a brutalement perdu de l'altitude en tournant sur lui-même avant de s'écraser au sol. Selon les autorités, il n'y a eu aucun survivant parmi les 62 personnes à bord.



L'avion avait décollé de Cascavel, dans l'État de Paraná, et était en route pour l'aéroport international de Guarulhos à São Paulo. Des témoins ont décrit une scène d'horreur, avec l'avion qui effectuait plusieurs tours sur lui-même avant de s'écraser violemment.



Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a demandé une minute de silence lors d'un événement dans le sud du pays en hommage aux victimes.



Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, mais une enquête a été ouverte par les autorités brésiliennes.