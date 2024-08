Le Burkina Faso en quête d'une modernisation administrative adaptée à ses spécificités

Le Premier ministre burkinabè a récemment souligné la nécessité d'une modernisation de l'administration publique adaptée aux enjeux spécifiques du pays. Cette prise de parole intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et socio-économiques majeurs. Le Chef du gouvernement appelle à une profonde réflexion sur le modèle de gouvernance à adopter, en tenant compte des réalités socio-culturelles du Burkina Faso.



Le Premier ministre a insisté sur l'importance de concevoir une administration publique qui réponde aux besoins spécifiques de la population burkinabè. Il a ainsi remis en question l'importation aveugle de modèles étrangers, notamment en matière de démocratie et de gouvernance.



Le système éducatif actuel a été pointé du doigt pour sa production de diplômés peu adaptés aux réalités du terrain. Le Premier ministre a plaidé pour une réforme en profondeur de l'éducation, afin de former des citoyens capables de penser de manière critique et de proposer des solutions innovantes.



Le Chef du gouvernement a soulevé des questions fondamentales sur les valeurs et les normes à promouvoir dans la société burkinabè. Il a notamment abordé les questions de la polygamie, de l'homosexualité et de la démocratie, en insistant sur la nécessité de définir un modèle de société qui soit en adéquation avec les aspirations de la population.

Le contexte sécuritaire a été évoqué comme un facteur aggravant les difficultés auxquelles est confrontée l'administration publique. Le Premier ministre a salué l'engagement des forces de défense et de sécurité, tout en soulignant la nécessité de renforcer la gouvernance pour assurer la stabilité du pays.



La modernisation de l'administration publique au Burkina Faso est un chantier de longue haleine qui nécessite une réflexion approfondie et une mobilisation de tous les acteurs de la société. Le Premier ministre a lancé un appel à une refondation de l'État, basée sur une meilleure compréhension des réalités socio-culturelles du pays et une adaptation aux défis du XXIème siècle. Cette démarche ambitieuse nécessite une concertation étroite entre les pouvoirs publics, la société civile et les partenaires techniques et financiers.