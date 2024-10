Le Cameroun s'inspire de l'innovation ivoirienne pour digitaliser son éducation

La Côte d'Ivoire, reconnue pour ses avancées en matière d'éducation numérique, a accueilli hier la ministre camerounaise des Enseignements secondaires, Nalova Pauline Lyonga. Cette visite, marquée par une rencontre avec sa homologue ivoirienne, Mariatou Koné, vise à s'inspirer des expériences ivoiriennes pour accélérer la transformation numérique de l'éducation au Cameroun.



"Nous sommes venus en Côte d'Ivoire pour apprendre de votre expertise", a déclaré Mme Lyonga. "Votre système d'éducation numérique, la sécurisation de vos examens, l'enseignement à distance et votre data center nous impressionnent". Elle a souligné l'importance de ces innovations pour améliorer la qualité de l'enseignement et répondre aux défis de la mondialisation.



La ministre ivoirienne, Mariatou Koné, s'est félicitée de cette visite et a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de partager son expertise avec ses partenaires africains. "Notre coopération avec le Cameroun s'inscrit dans une dynamique de partage et de solidarité entre pays frères", a-t-elle déclaré.



Au-delà des échanges théoriques, la délégation camerounaise aura l'occasion de visiter des établissements scolaires ivoiriens équipés des dernières technologies éducatives. Ces visites de terrain permettront aux experts camerounais de mieux comprendre les enjeux et les défis de la mise en œuvre de solutions numériques dans l'éducation.



Cette coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de l'éducation en Afrique. En partageant leurs expériences et leurs bonnes pratiques, les deux pays contribuent à renforcer l'intégration régionale et à relever les défis communs liés à la transformation numérique de l'éducation.



La digitalisation de l'éducation est un enjeu majeur pour l'Afrique. Elle permet d’améliorer la qualité de l'enseignement grâce à des ressources pédagogiques numériques diversifiées et interactives. Personnaliser les apprentissages en adaptant les contenus aux besoins de chaque élève. Faciliter l'accès à l'éducation pour tous, notamment dans les zones rurales. Renforcer la gouvernance des systèmes éducatifs grâce à des outils de suivi et d'évaluation performants.



La visite de la ministre camerounaise en Côte d'Ivoire marque une étape importante dans le processus de digitalisation de l'éducation en Afrique. En s'inspirant mutuellement, les pays africains peuvent accélérer leur développement et offrir à leurs jeunes les compétences nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus numérique.