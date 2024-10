Le Cameroun se réjouit de l'arrivée de nouveaux avions Air France

M. Nguté a souligné que cette initiative répond à la demande croissante des Camerounais, qui ont exprimé le besoin d'un meilleur traitement de la flotte reliant les deux capitales. Sur Twitter, il a déclaré : "Paris - Yaoundé-paris, bientôt à bord du Boeing 787 dernier modèle. J'ai échangé sur cette nouvelle offre de service avec le Directeur pays de la compagnie aérienne française."



Cette nouvelle offre est perçue comme un pas en avant pour améliorer les liaisons aériennes entre le Cameroun et la France, facilitant ainsi les voyages pour les passagers et renforçant les échanges entre les deux pays.



Cette annonce témoigne du renforcement du partenariat entre le Cameroun et la France. Les deux pays travaillent ensemble pour développer de nouveaux projets dans différents domaines, notamment dans le transport aérien. La mise en service de ces nouveaux avions s'inscrit dans cette dynamique de coopération.