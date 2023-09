Le Camerounais Éric Delphin Kwégoué, lauréat du Prix Théâtre RFI 2023 pour «À cœur ouvert»

« Avec une âme enragée, transportée par un flot de mots, l’auteur camerounais décrit sans filtre la corruption et la violence gangrénant son pays natal. À cœur ouvert dénonce avec un acharnement salutaire et une virtuosité formelle la déchéance de l’État tout en esquissant la possibilité d’un sursaut du peuple. Avec cette histoire racontée avec courage, Éric Delphin Kwégoué, 46 ans, a remporté le Prix Théâtre RFI 2023 qui sera décerné ce dimanche 24 septembre au Festival des Francophonies, à Limoges », a annoncé ce dimanche24 septembre, RFI.



L’auteur camerounais remporte le prix parmi les cent trente-cinq textes en provenance de vingt-cinq pays que le jury avait reçu. Dans ce lot, davantage d’autrices. « Elles étaient 15 % à déposer un texte en 2022, elles sont 22 % cette année, lors de la dixième édition. Leur présence renouvèle, à n’en pas douter, les grilles de lecture, posant sur les structures sociales et la situation politique de chaque pays un regard neuf et agissant », avait annoncé en juillet dernier, le comité de sélection.



Pour sa 10e édition, le Prix Théâtre RFI a examiné 135 candidatures en provenance de 25 pays d’Afrique, de l’Océan Indien, des Caraïbes, du Proche et du Moyen-Orient. Dans la sélection opérée, les organisateurs ont constaté, outre la présence de plusieurs femmes, l’émergence d’une nouvelle génération. Sur les 12 autrices et auteurs retenus, neuf en effet ne l’ont jamais été par le passé.



Les candidats ont été soumis au vote d’un jury composé d’artistes et de professionnels, présidé par le comédien franco-sénégalais Adama Diop.



Créé en 2014, le « Prix Théâtre RFI » a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteur·rice·s écrivant en français. Ce prix poursuit l’engagement de RFI dans la création théâtrale après le succès des cycles de lectures en public organisés au Festival d’Avignon et diffusés sur les antennes « Ça va, ça va le monde ! » depuis 2013.