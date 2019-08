Le Canada accueille favorablement l’accord de paix au Mozambique

Affaires mondiales Canada a publié aujourd’hui la déclaration suivante à la suite de la signature de l’Accord de paix et de réconciliation de Maputo, au Mozambique :

« Cet événement constitue un moment historique pour le peuple du Mozambique. Le Canada salue la signature de l’Accord de paix et de réconciliation de Maputo par le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, et par le chef de la RENAMO, Ossufo Momade. Cet accord de paix est un jalon important dans la poursuite, depuis des générations, d’une paix durable.

« Le Canada salue ces mesures positives et est fier de verser 1,5 million de dollars pour appuyer la mise en œuvre du processus de paix, qui comprend des mesures de réconciliation et de désarmement, de démobilisation et de réintégration. La prochaine étape consiste en la tenue d’élections libres et équitables et nous sommes prêts à aider le peuple du Mozambique à bâtir l’avenir pacifique qu’il mérite. »