Le Chef de la Composante Police de la Minusma S’enquiert de la Situation Sécuritaire Dans la Région de Mopti

Les 23 et 24 juillet 2019, le Commissaire Général de Police Issoufou Yacouba, Chef de la Composante Police (UNPOL) de la MINUSMA, s’est rendu à Sévaré, dans la région de Mopti. Cette visite avait deux objectifs : participer à la cérémonie officielle d'ouverture de la 2ème conférence du Parquet Général de Mopti, et s’enquérir de la situation sécuritaire dans la région par des rencontres et échanges avec les autorités administratives et sécuritaires, et les partenaires des Forces de Sécurité Maliennes (FSM).

Le Chef d’UNPOL et le Chef de la Mission EUCAP-SAHEL ont rendu visite à la Cheffe du Bureau de la MINUSMA à Mopti, Fatou Thiam, qui, au cours des échanges, leur a présenté la situation sécuritaire actuelle dans cette région. En compagnie de la Cheffe du Bureau, ils se sont rendus à l’ouverture de la cérémonie organisée par le Procureur Général de Mopti et présidée par le Ministre de la Justice.

Après cette cérémonie d’ouverture, le Commissaire Général de Police Issoufou Yacouba, accompagné d’une délégation d’UNPOL, a visité les partenaires des FSM. Au cours de cette rencontre, une demande pressante de sensibilisation et de formation sur la police de proximité lui a été soumise. Le chef d’UNPOL en a pris note et a exhorté les premiers responsables de la sécurité à coordonner les opérations de sécurisation avec les membres d’UNPOL pour des actions plus efficaces sur le terrain.

Pour les responsables de la sécurité de la région, la franche collaboration entre les FSM et les membres d’UNPOL dans le cadre de l’exécution de leur mission de protection des civils est à saluer.

Le lendemain, le Commissaire Général de Police Issoufou Yacouba a poursuivi son séjour par une visite au Gouverneur de Mopti, à qui il a présenté les réalisations entreprises par UNPOL en termes d’appui aux Forces de Sécurité Maliennes. Il a réitéré l’importance de la police de proximité, également auprès du Maire de Mopti. Le Gouverneur de Mopti a reconnu que « l’enjeu est de taille ». Il a ajouté : « Ce projet permettra de recréer une cohésion sociale au sein des populations et consistera à mieux sécuriser à travers le rapprochement des populations et des FSM ».

