LITTERATURE Le Congo, de Léopold II à Félix Tshisekedi

Tel un scribe décomplexé convoque Joseph Kasa Vubu, rabroue le maréchal Mobutu Sese Seko. Dans la foulée, il tance Laurent-Désiré Kabila, sermonne au passage Joseph Kabila Kabange et tire les oreilles de Félix Antoine Tshisekedi. Quelques voisins, dirigés par des dirigeants aux envies voraces d’expansionnisme au détriment du Congo-Kinshasa, ne sont pas non plus oubliés.

À travers plus de 300 pages qui déroulent l’atrocité de l’exploitation négrière avec son cortège des mains coupées, les inégalités et les discriminations, le travail forcé, les conséquences, la gabegie, la corruption, la dictature, la spoliation de la chose publique, les tentatives de balkanisation, les violences sexuelles, les crimes de guerre et crimes contre l’Humanité, les violations des droits fondamentaux de la personne… On croise dans un coin du récit Msiri, Stanley, Alexandre Delcommune, Huyghé de Mahenge, Auguste-Charles Thys, Tombeur de Tabora, d’Aspremont de Lynden, Jules Renkin, Joseph Van Bilsen, Émile Janssens, Larry Devlin, Louis Marlière, Kapenda Tshombe, Gérard Soete, Godefroid Munongo, Ngbanda Nzambo, Kalev Mutond, John Numbi, Dan Gertler, Moïse Katumbi…

On évolue dans une jungle où foisonnent des entreprises aux trésoreries offshore, des banques blanchisseuses, des institutions étatiques carrément privatisées… Une administration et des services sécuritaires infiltrés qu’il faudrait bien nettoyer. Bref, cet ouvrage est un vrai brûlot sous forme de condensé de toute l’histoire de la République Démocratique du Congo. Une note positive, enfin, l’auteur trace des sillons à travers un projet de société avant-gardiste et solidaire, humaniste et fraternel, patriotique et performant, basé sur la Liberté, l’Égalité, la Sécurité et la Prospérité.



Titre : Quelle destinée pour le Congo-Kinshasa, après un si long déclin ?

Auteur : Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Sortie : 8 novembre 2022

