INTERNATIONAL Le Congo, la RDC et le Tchad derniers d'un indice sur l'égalité hommes-femmes

Alwihda Info | Par Reuters - 5 Juin 2019 modifié le 5 Juin 2019 - 08:08



Par Emma Batha VANCOUVER - Selon un indice mondial lancé lors de la plus grande conférence mondiale sur l'égalité des sexes, 1,4 milliard de filles et de femmes ne tiennent pas leurs promesses d'un avenir plus juste.



La recherche montre que le monde est loin d'être sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2030 en matière d'égalité des sexes, aucun pays n'ayant atteint le "dernier kilomètre".



Quelque 8 000 déléguées de plus de 165 pays - des leaders mondiaux aux militantes et militants de la base - ont assisté à la conférence Les femmes donnent la vie à Vancouver.



Parmi les orateurs figurent le fondateur du mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel, une Nigériane kidnappée par les djihadistes de Boko Haram et un champion de squash pakistanais qui a échappé aux talibans en vivant comme un garçon.



Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui se décrit lui-même comme un féministe, a ouvert l'événement lundi en lançant quatre jours de débats sur des sujets aussi variés que les changements climatiques, le genre et l'autonomisation politique des femmes.



Le droit à l'avortement est également une question brûlante dans un contexte où les nouvelles restrictions imposées par une vague d'États américains suscitent des inquiétudes.



Katja Iversen, présidente de Women Deliver, a déclaré que le monde avait atteint un "point de basculement" en matière d'égalité des sexes.



"(Il y a) des vents conservateurs - parfois c'est comme une tempête - qui soufflent contre les droits des femmes", a-t-elle dit à la Fondation Thomson Reuters.



Mais elle a aussi vu un "super élan" sur l'égalité des sexes et a exhorté tout le monde à "rêver grand".



En 2015, c'est exactement ce qu'ont fait les dirigeants mondiaux en plaçant les filles et les femmes au cœur des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, promettant des transformations radicales d'ici 2030.



Le nouvel indice classe 129 pays sur des douzaines de cibles des OMD relatives aux femmes, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, de violence ou de travail.



Un appel au réveil



Le Danemark, la Finlande et la Suède arrivent en tête de liste, tandis que le Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad arrivent au dernier rang.



Près de 40 % des filles et des femmes - 1,4 milliard - vivent dans des pays classés "très pauvres" ; 1,4 milliard dans des pays classés "pauvres".



Seulement 8% des filles et des femmes vivent dans des pays classés "bons". Aucun pays n'a obtenu un score "excellent", alors que la moyenne mondiale était "mauvaise".



La philanthrope Melinda Gates, cofondatrice de la Fondation Bill & Melinda Gates et conférencière, a qualifié le rapport de "réveil pour le monde".



Mais Equal Measures 2030 (EM2030), le partenariat à l'origine de l'indice, a également connu des succès surprenants.



Le Sénégal compte une plus grande proportion de femmes parlementaires (42 %) que le Danemark (37 %), tandis que trois femmes kenyanes sur quatre ont recours à la banque numérique, soit plus que dans de nombreux pays plus riches.



"De nombreux pays aux ressources les plus limitées font d'énormes progrès dans l'élimination des obstacles pour les filles et les femmes... démontrant qu'en matière d'égalité des sexes, les gouvernements ne devraient pas avoir d'excuses pour ne pas agir", a déclaré Mme Gates.



Selon les chercheurs, les pays riches n'ont pas toujours été à la hauteur de leurs promesses.



La Géorgie, le Malawi et le Vietnam ont obtenu des scores plus élevés que prévu en fonction de leur PIB par habitant - un produit intérieur brut qui mesure la valeur des biens et services d'un pays - alors que l'inverse était vrai aux États-Unis, en Suisse et en Corée du Sud.



EM2030 a déclaré que l'indice, qui sera régulièrement mis à jour jusqu'en 2030, aiderait les militants à identifier les lacunes et à susciter le changement.



WIN-WIN



Un autre rapport clé qui sera lancé lors de la conférence portera sur l'avenir du travail et les implications pour les femmes de l'automatisation croissante, tandis qu'une troisième étude examinera comment amener les hommes à partager le fardeau du travail de soins non rémunéré.



M. Iversen a déclaré qu'investir dans les femmes a créé un effet d'entraînement qui a également stimulé les familles, les communautés, les pays et les économies.



"Nous avons creusé profondément dans les faits et cela montre vraiment qu'un monde égalitaire entre les sexes est plus sain, plus riche, plus productif et plus pacifique", a-t-elle dit.



"Si nous avions l'égalité des sexes sur le lieu de travail, nous pourrions ajouter 26% au PIB - c'est beaucoup d'argent", a-t-elle ajouté, citant une étude du McKinsey Global Institute.



Mme Iversen s'est dite encouragée par le nombre croissant de pays dotés de cabinets où l'égalité des sexes est assurée et par le nombre croissant de multinationales qui placent des femmes à des postes de direction.



Mais Iversen a dit qu'il ne s'agissait pas de batailles de pouvoir.



"L'égalité des sexes est également bonne pour les hommes et les garçons. Ce n'est pas les femmes contre les hommes, les filles contre les garçons. C'est vraiment gagnant-gagnant."





Dans la même rubrique : < > Un scandale pétrolier évalué à 10 milliards de dollars Lancement de l'initiative One Million Jordanian Coders Air France alerte sur la présence de listeria dans des sandwichs au thon