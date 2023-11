Le Forum des Affaires de Dubaï réunit 2 000 participants de 49 pays pendant deux jours

Le Forum des Affaires de Dubaï a a clôturé avec succès les travaux de son édition inaugurale sous le thème « Transformer le pouvoir économique : Dubaï et l'avenir du commerce mondial ». Organisé par Dubai Chambers sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, l'événement a été tenu récemment à Madinat Jumeirah.



Pendant deux jours, le forum a réuni plus de 2 000 participants, dont des acteurs du changement, chefs d'entreprise, des experts, des investisseurs et des économistes de 49 pays. L’évènement a de même accueilli 24 séances plénières de haut niveau et des conférences avec la participation de 32 orateurs de renommée internationale.



S.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, président et directeur général de Dubai Chambers, a déclaré : « L'impact du Forum des Affaires de Dubaï témoigne de la position stratégique de l'émirat dans un monde de plus en plus interconnecté. En réunissant un large éventail d’intervenants prestigieux du monde entier dotés d’une véritable expertise dans divers domaines stratégiques, le forum a offert des perspectives uniques sur le rôle vital et croissant de Dubaï, bien placé pour façonner le commerce international et l’économie mondiale. Le Forum a constitué une plateforme précieuse pour le partage des connaissances, et s'est également avéré être l’espace gratifiant et idéal pour ceux qui recherchent des occasions pour réseauter et concrétiser des partenariats.



Le Forum des Affaires de Dubaï a de même accueilli le « Théâtre du Futur » (The Future Theatre), comprenant des sessions plénières portant sur huit piliers thématiques. Cette plateforme personnalisée a fait lumière sur l'avenir des industries, des pôles commerciaux, des investissements, des économies, de l'IoT, de la robotique, de l'IA et des villes.



Plus de 550 réunions d'affaires ont été programmées via l'application du forum, et l'événement a également témoigné de la signature de plus de 20 accords à travers ‘The Deals Hub’, la plateforme innovante, permettant aux chefs d'entreprise et aux investisseurs mondiaux de conclure et annoncer des initiatives commerciales, des partenariats, des investissements et des alliances commerciales majeurs.



Parmi les transactions notables conclues lors du Forum, Dubai Chambers a signé un protocole d’accord pour la création du « China Innovation Centre », qui servira de porte d’entrée aux entreprises chinoises souhaitant s’implanter à Dubaï ; un protocole d’accord pour établir le « Corridor de l'Innovation » avec la Chambre de commerce de Hambourg ; ainsi qu’un accord avec PT Bank Syariah Indonesia – la plus grande banque charia en Indonésie – pour améliorer le partage de renseignements bancaires et financiers.



En outre, l'Autorité des zones économiques intégrées de Dubaï (DIEZ) a annoncé le lancement d'un fonds de capital-risque doté de 500 millions d'AED pour financer les startups technologiques et contribuer à la réalisation des objectifs définis de l'Agenda économique de Dubaï (D33).