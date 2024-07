Le Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad : Progrès remarquables dans la sécurité, la consolidation de la paix et le développement durable

Cette rencontre a permis de constater des progrès remarquables dans les domaines de la sécurité, de la consolidation de la paix et du développement durable dans le Bassin du Lac Tchad. Les deux gouverneurs ont salué les efforts déployés par les différents acteurs pour relever les défis communs auxquels la région est confrontée.



Sur le plan sécuritaire, les deux gouverneurs ont noté une diminution des attaques terroristes et une amélioration de la situation sécuritaire dans la région. Ils ont également salué la coopération accrue entre les forces de sécurité des pays du Bassin du Lac Tchad.



En matière de consolidation de la paix, des initiatives encourageantes ont été menées, notamment la promotion du dialogue intercommunautaire, la réhabilitation des ex-combattants et la réinsertion des jeunes dans la société.



Dans le domaine du développement durable, des progrès ont été réalisés en matière d'infrastructures, d'accès à l'éducation et aux soins de santé, et de développement économique local.



Les deux gouverneurs ont réitéré leur engagement à poursuivre les efforts pour relever les défis de la région. Ils ont également appelé à la mobilisation de tous les acteurs pour la mise en œuvre effective des recommandations du 4ème Forum des gouverneurs.



Le Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad est une plateforme importante pour la coopération et la coordination des actions entre les pays de la région. Les progrès réalisés grâce à cette initiative sont encourageants et permettent d'espérer un avenir meilleur pour les populations du Bassin du Lac Tchad.