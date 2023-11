Le G5 SAHEL met en place un système d'information géographique pour renforcer la coopération régionale

Placé sous les auspices du ministère de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux, l'objectif de cet atelier est de sensibiliser tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du SIG afin de promouvoir l'appropriation de cet outil dans tout l'espace du G5 Sahel.



Le SIG est un système informatique composé de matériels, de logiciels et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l'analyse, la modélisation et l'affichage de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d'aménagement et de gestion de données géographiques.



Pour le coordonnateur de ce projet, Kouldjim Guidio, l'atelier de ce matin constitue une étape importante pour partager le travail accompli avec les différents ministères sectoriels en vue d'une meilleure appropriation.



Dans son discours d'ouverture, le directeur général des Partenariats Internationaux, représentant le ministre de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux, Mahamat Ahmat Wardougou, a souligné que cet outil permet de renforcer les capacités des pays du G5 Sahel à lutter contre la pandémie de la COVID-19, à soutenir la résilience des communautés d'une part, et à renforcer les capacités opérationnelles du Secrétariat Exécutif du G5 Sahel et des cinq comités nationaux de coordination.



Ce projet, initié par les pays membres du G5 Sahel, d'un montant global de 16 millions d'Unités de Compte (UC), soit plus de 21 millions de dollars américains (USD), a été approuvé le 09 juin 2020 par le Conseil d'Administration de la BAD. Le projet est exécuté à travers trois (3) composantes, à savoir (i) l'appui à la réponse sanitaire à la COVID-19, (ii) l'appui à la résilience des communautés, et (iii) l'assistance technique et la gestion du projet.



La session réunira les responsables de suivi-évaluation des CNC, l'équipe du Secrétariat Exécutif du G5 Sahel, les experts des ministères sectoriels et les secrétaires généraux des ministères fournisseurs de données statistiques des pays membres.