Le G5 Sahel demande au Mali de revenir dans l’organisation

Le président en exercice du G5 Sahel, le général Mahamat Idriss Deby “exhorte le Mali à reconsidérer sa position”, selon un communiqué rendu public ce 20 mai à la suite de l’annonce par le gouvernement malien du retrait de l’organisation régionale.



Le général Mahamat Idriss Deby se dit préoccupé et regrette cette décision du Mali “prise sans consultation”. Il réitère son engagement à tout mettre en œuvre pour préserver l’unité et la cohésion du G5 Sahel.



Des consultations sont en cours entre les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du G5 Sahel. Les “résultats” seront notifiés au Mali “dans les tous prochains jours”.