TCHAD Le GCAP dénonce les dérives du pouvoir au Tchad

Alwihda Info | Par Idriss Abdelkerim - 1 Février 2025



Le Groupe de Concertation des Acteurs Politiques dénonce les dérives du régime en place et appelle à un retour à l'ordre constitutionnel.

Le Groupe de Concertation des Acteurs Politiques (GCAP) a tenu un point de presse ce vendredi pour dénoncer les violations flagrantes de la constitution et appeler à la lutte contre le désordre au sommet de l'État.

Contexte et Déclarations Dans son discours, Nasour Koursami, président national du parti Les Patriotes, a évoqué la situation politique depuis la disparition tragique du Président Idriss Déby ITNO en avril 2021. Il a décrit cette période comme le début d'un chaos, caractérisé par des injustices et des manigances.

Appel à la Mobilisation Koursami a souligné que le pays fait face à de nombreux défis : Sociaux

Économiques

Juridiques

Sécuritaires Il a averti que le mépris de la constitution pourrait conduire à des troubles graves et a déclaré qu'il est urgent pour le GCAP de dire NON à ce désordre.

Critique du Système en Place Le président a critiqué le président de la République pour avoir renforcé un système basé sur le favoritisme, en nommant ses courtisans à des postes clés, négligeant ainsi les principes constitutionnels.

Nécessité d'un Éveil Populaire Koursami a insisté sur l'importance pour les citoyens de prendre conscience de la crise institutionnelle en cours. Il a déclaré : "Seul un peuple éveillé et conscient de son pouvoir peut renverser la situation." Il a également évoqué la nécessité de mobiliser des mécanismes de redevabilité publique pour exiger des comptes du président et a mentionné que, dans le pire des cas, sa démission serait la seule solution viable. Le GCAP appelle ainsi à une prise de conscience collective et à une action concertée pour restaurer l'ordre constitutionnel et garantir un avenir stable pour le Tchad.





