Le Ghana veut payer ses importations d’essence et de diesel en lingots d’or

Le passage à l’or est également destiné à préserver les réserves en devises du Ghana, qui se sont réduites à 6,6 milliards de dollars, selon la source. D’après la radio, les entreprises d’extraction d’or opérant dans le pays ont reçu l’ordre des autorités de commencer à vendre 20% de l'or qu'elles produisent à la Banque centrale du Ghana à partir du 1er janvier 2023. Le Ghana est le plus grand producteur d'or d'Afrique et le sixième au monde. En 2021, le pays a produit 117 tonnes métriques d'or, selon l'ONU.



La production de pétrole au Ghana s’élève aujourd’hui à quelque 173.000 barils par jour, mais la dernière raffinerie du pays a fermé en 2017. En conséquence, le pays dépend désormais entièrement des importations d'essence, de diesel et d'autres produits raffinés.



Le mois dernier, l’inflation au Ghana a atteint un taux annuel de 40,4%, entraînant une dépréciation de la monnaie nationale. Le gouvernement du pays consulte actuellement le Fonds monétaire international (FMI) au sujet d'un programme d’appui de 3 milliards de dollars.