Le Global Landscapes Forum en quête des champions de l'environnement à l'échelle mondiale

Le Global Landscapes Forum (GLF), la plus grande plateforme mondiale de connaissances sur l’utilisation integrée des terres, invite les leaders de la restauration écologique à rejoindre leur communauté internationale et à collaborer pour lutter contre la crise environnementale mondiale, qui dévaste déjà les paysages et les moyens de subsistance.

Le GLF recherche des praticiens jeunes et ambitieux de la restauration écologique pour rejoindre son programme annuel Restoration Stewards, ainsi que des organisations communautaires œuvrant pour des paysages durables afin de rejoindre son réseau GLFx. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 28 juillet, 23 h 59 HAEC (UTC+2).

Programme Restoration Stewards



Pour la cinquième année consécutive, le GLF mène des efforts pour diriger des financements et des ressources vers des projets environnementaux dirigés par des jeunes. Le programme Restoration Stewards est ouvert aux personnes de 18 à 35 ans qui travaillent avec des équipes majoritairement jeunes pour restaurer leurs paysages, qu’il s’agisse d’océans, de zones humides, de tourbières, de montagnes, de forêts, de zones arides ou pâturages.

Les candidats sélectionnés deviendront les Gardiens et gardiennes de la restauration 2025 et recevront un financement de 5 000 EUR pour faire avancer leurs projets. Ils bénéficieront également de mentorat par des experts mondiaux, de visibilité sur des plateformes internationales et d’occasions pour développer leurs compétences.

« Ma participation au programme Restoration Stewards a été une étape cruciale dans mon cheminement vers la restauration des écosystèmes à Madagascar. Cela m'a permis de renforcer mes compétences, d'ajouter une expérience précieuse à mon curriculum vitae et de clarifier mes objectifs pour l'avenir » – Tahina Roland, Gardien de la restauration des terres arides 2023, Madagascar.