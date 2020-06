Le Groupe Ecobank et JA Africa s’associent pour promouvoir les compétences en littératie financière des jeunes Africains

Junior Achievement (JA) Africa et le Groupe Ecobank (www.Ecobank.com) annoncent leur nouveau partenariat – « Miser sur la Jeunesse Africaine ». Le partenariat va entreprendre une campagne qui exploitera la large communauté en ligne de JA, comprenant plus d’un million de jeunes adeptes des réseaux sociaux répartis dans toute l’Afrique. Il permettra d’éduquer et de […]

Junior Achievement (JA) Africa et le Groupe Ecobank (www.Ecobank.com) annoncent leur nouveau partenariat...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...