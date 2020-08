Le Groupe Ecobank remporte le Trophée de l’Innovation dans les services financiers d’African Banker

Le premier groupe bancaire panafricain, Ecobank (www.Ecobank.com), est heureux d’annoncer qu’il a remporté le Trophée de l’Innovation dans les services financiers à l’occasion de l’édition 2020 des prestigieux Trophées du magazine African Banker. Les prix, qui récompensent l’excellence dans le secteur bancaire africain, ont été annoncés lors d’une cérémonie virtuelle qui s’est déroulée le 26 août.

Le Trophée de l’Innovation dans les services financiers d’African Banker vise à reconnaître les banques africaines qui ont fait preuve d'une utilisation originale et pratique de la technologie pour offrir à leurs clients des services plus pratiques, améliorés et plus abordables ainsi qu'un meilleur accès au secteur des services financiers en Afrique.

Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe a affirmé : « Recevoir le prix de l'innovation dans les services financiers décerné par le magazine African Banker est un réel honneur. C'est une reconnaissance officielle de notre rôle de pionnier dans l'exploitation de la technologie pour maximiser notre présence panafricaine et nos partenariats, afin de fournir des produits bancaires accessibles, pratiques, abordables et innovants qui font une différence pour des millions de personnes et d'entreprises à travers l'Afrique subsaharienne. Il y a cinq ans, nous avons entrepris une transformation numérique pour faire évoluer nos produits et services bancaires. Cette distinction atteste du succès de ce projet et nous sommes ravis que notre important investissement dans la technologie donne les résultats escomptés. »

« S'appuyant sur notre solide plateforme numérique bancaire panafricaine, notre modèle de banque unique propose divers produits et services aux gouvernements et aux grandes entreprises qui utilisent nos plates-formes numériques, dont Ecobank Omni Plus, aux PME et aux clients de la Banque Commerciale par le biais d’Ecobank Omni Lite, ainsi qu’aux particuliers avec notre application Ecobank Mobile et Ecobank Online. Ceux-ci s'ajoutent aux solutions très efficaces de gestion de trésorerie, de banque transactionnelle et à notre solution de transfert d'argent internationale Rapidtransfer – quelques-unes des innovations phares que nous avons mises en place pour répondre et aller au-delà des besoins et des attentes en constante évolution de nos clients. Je félicite tous mes collègues de Ecobank pour leur engagement et leur dévouement sans faille au service de nos clients, en particulier en ces temps difficiles marqués par la COVID-19. »

Parmi les autres prix bancaires africains décernés à Ecobank jusqu'à présent en 2020, citons entre autres le prix de la Banque la plus innovante d'Afrique, de la Meilleure Banque pour les paiements et les encaissements, du Meilleur Site de banque d'entreprise intégré en Afrique (Global Finance) et de Meilleure Banque pour la responsabilité sociétale d'entreprise (Euromoney Awards for Excellence).

