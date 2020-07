United Bank for Africa Plc (UBA) (www.UBAgroup.com), la principale institution panafricaine de services financiers, a annoncé la nomination de Rokia Hacko, Chioma Mang, Chinedu Obeta, Bode Aregbesola, Kingsley Ulinfun et Usman Isiaka en qualité de MD-CEO de six de ses 20 filiales à travers Afrique, sous réserve des approbations des régulateurs locaux. Les nouveaux MD […]

