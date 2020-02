Le Groupe VIPP-INTERSTIS s’installe au Togo dès avril avec la création d’une centaine d’emplois

Lomé - Le groupe « VIPP-INTERSTIS », une entreprise spécialisée dans la gestion de la relation clients (téléopérateur/Call center) pour les grandes entreprises européennes et panafricaines, démarre ses activités le 1er avril 2020 au Togo.



L’annonce a été faite aux professionnels des médias togolais ce jeudi 30 janvier 2020 à Lomé, au cours d’une conférence de presse animée par Charles-Emmanuel BERC président du « VIPP INTERSTIS », en présence de la ministre des postes, de l’économie numérique et des innovations technologiques du Togo, Cina LAWSON.



Avec plus de 3000 collaborateurs répartis dans trois pays du monde, « VIPP INTERSTIS » est une entreprise française créée en 2011, et ayant pour objectif principal d’offrir une alternative ‘’offshore’’ aux annonceurs européens dans l’externalisation de la gestion de leurs contacts.



Selon Charles-Emmanuel BERC, l’implantation de l’entreprise au Togo, s’inscrit dans la stratégie d’expansion déployée par le groupe en Afrique Sub-saharienne. Lomé, précise-t-il, « va ainsi être le dernier née de ces centres de contacts et recrutera 500 jeunes togolais dans les 3 premières années suivant le démarrage de ses activités, dont 100 dès 2020 ».



Pour le gouvernement, c’est un couronnement des efforts fournis par les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND), qui conformément à son premier axe, ambitionne de faire du Togo un centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région.



Au-delà, « c’est le fruit et le résultat palpables d’un plan ambitieux de services externalisés, mis en place par l’Etat à travers la cellule de promotion des investissements, et qui ambitionne de faire de notre pays un pôle attractif pour ce secteur d’activité grâce à une offre conciliant qualité des prestations et compétitivité inédite en Afrique », a souligné la ministre Cina LAWSON.



La société « VIPP INTERSTIS » basée à Paris et installé déjà à Cotonou (Bénin) et à Yaoundé (Cameroun), compte offrir des services de qualité avec des prix compétitifs. Cette nouvelle société vient s’ajouter à tout un arsenal d’actions et de mesures du gouvernement togolais, qui concourent à faire véritablement du pays un hub de service et une plaque tournante d’innovation et de compétences digitales.



Rappelons que « VIPP INTERSTIS » sera la deuxième société du genre à s’implanter au Togo après le centre de contact MAJOREL qui a démarré ses activités au Togo l’année dernière, plus précisément le 8 juillet 2019.



Le centre de contact MAJOREL offre des prestations de gestion externalisée de l’expérience client telles que la télévente, l’assistance commerciale, l’assistance technique, la gestion des campagnes de marketing et la gestion du back-office. Il compte à ce jour plus de 150 employés et vise 500 téléopérateurs d’ici 2021 selon les prévisions.