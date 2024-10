Le Louvre Abu Dhabi lance un programme de bourses et de subventions ouvert aux chercheurs du monde entier

Articulé autour de trois thèmes principaux, "Histoire globale des musées et des collections", "Circulation des styles, des images et des textes" et "Matériaux précieux et voies d'échange", le programme explorera des sujets essentiels de l'histoire de l'art, élargissant ainsi les efforts de recherche du musée. Les chercheurs spécialisés dans l'histoire de l'art, l'archéologie, les études muséales, les sciences du patrimoine, la conservation et les domaines associés sont encouragés à soumettre des propositions s'inscrivant dans l'un des trois thèmes centraux. Cette initiative marque une étape importante dans l'engagement du Louvre Abu Dhabi à soutenir et à faire progresser la recherche en histoire de l'art à l'échelle mondiale.



Le musée utilisera ses installations de recherche de pointe, qui comprennent le centre de ressources, le centre de conservation et le laboratoire scientifique avancé pour l'analyse des œuvres d'art - le premier du genre dans la région du Golfe - pour permettre aux chercheurs de mener des recherches novatrices. Le programme organisera des symposiums, des ateliers et des publications destinés à favoriser un dialogue constructif et à partager les connaissances sur ses vastes collections, tout en explorant des thèmes plus larges de l'histoire de l'art et de la science du patrimoine. Le musée vise à cultiver une communauté universitaire dynamique et à améliorer la compréhension des récits culturels contenus dans ses œuvres d'art, ce qui souligne l'engagement du Louvre Abu Dhabi à devenir un centre mondial d'études et de recherche.