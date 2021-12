Le Mali approuve le déploiement de 1000 soldats tchadiens supplémentaires

Le ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a réagi le 17 décembre à la diffusion sur les réseaux sociaux d'un document relatif à l'accord du gouvernement pour le déploiement de 1000 soldats tchadiens supplémentaires au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).



Le déploiement entre dans un cadre bilatéral et à la requête du gouvernement du Tchad, pour le renforcement de son contingent au Nord du Mali, suite à la reconfiguration de la force Barkhane, en vue de faire face aux menaces et protéger ses troupes déployées dans la zone.



Le ministère malien des Affaires étrangères affirme avoir "accepté de donner son accord pour ce déploiement qui a été notifié aux Nations Unies".



L'armée tchadienne a payé le plus lourd tribut au Mali depuis son déploiement en 2013. Ce nouveau déploiement envisagé intervient dans un contexte de retrait partiel de l'armée française.